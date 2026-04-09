Il posto più economico al mondo da visitare è vicino Roma | ecco il ‘paese’ dove bastano circa 13 euro al giorno ed è possibile girarlo in poche ore

A pochi chilometri dal centro di Roma si trova un luogo che, secondo una recente classifica internazionale, è riconosciuto come il più economico da visitare al mondo. Con una spesa di circa 13 euro al giorno, si può esplorare questa destinazione in poche ore. La posizione vicino alla capitale italiana rende semplice raggiungerlo e visitarlo senza spendere troppo. La notizia ha attirato l’attenzione di molti viaggiatori interessati a risparmiare.

A pochi passi dal centro di Roma c’è un luogo che sta facendo parlare il mondo: secondo una recente classifica internazionale è il posto più economico in assoluto da visitare. Si tratta di un luogo minuscolo, conosciuto per la sua storia millenaria e per le sue meraviglie artistiche, in cui – secondo una rivista britannica – bastano poco più di una decina di euro al giorno per vivere un’esperienza completa e sorprendente. E, incredibilmente, si può girare tutto in poche ore. Avete già capito qual è? La risposta è più semplice di quanto possiate pensare! Il posto più economico da visitare al mondo è a due passi da Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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