Il posto più economico al mondo da visitare è vicino Roma | bastano circa 13 euro ed è possibile girarlo in poche ore

Da funweek.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi chilometri dal centro di Roma si trova un luogo che, secondo una classifica internazionale, risulta essere il più conveniente al mondo da visitare. Con circa 13 euro, è possibile esplorarlo in poche ore e scoprire le sue caratteristiche. La sua posizione vicino alla capitale italiana lo rende facilmente raggiungibile e accessibile a chi desidera trascorrere una giornata a basso costo. La sua fama si sta diffondendo a livello globale grazie alla sua convenienza.

A pochi passi dal centro di Roma c’è un luogo che sta facendo parlare il mondo: secondo una recente classifica internazionale è il posto più economico in assoluto da visitare. Si tratta di un luogo minuscolo, conosciuto per la sua storia millenaria e per le sue meraviglie artistiche, in cui – secondo una rivista britannica – bastano poco più di una decina di euro al giorno per vivere un’esperienza completa e sorprendente. E, incredibilmente, si può girare tutto in poche ore. Avete già capito qual è? La risposta è più semplice di quanto possiate pensare! Il posto più economico da visitare al mondo è a due passi da Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Il posto più economico al mondo da visitare è vicino Roma: ecco il ‘paese’ dove bastano circa 13 euro al giorno (ed è possibile girarlo in poche ore)A pochi passi dal centro di Roma c’è un luogo che sta facendo parlare il mondo: secondo una recente classifica internazionale è il posto più...

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