Il popolo rossonero non tradisce | San Siro sold out per Milan-Udinese Tutti i dati sugli spettatori

San Siro si prepara ad accogliere oltre 74 mila tifosi per la partita tra Milan e Udinese, segnando un record di presenze in questa fase della stagione. I biglietti sono stati tutti venduti, dimostrando la forte partecipazione del pubblico. La gara si svolge in un momento di particolare attenzione per le squadre, con i tifosi che hanno riempito lo stadio in modo massiccio.

San Siro risponde presente. Dopo la delusione contro il Napoli e un periodo complicato in campionato, il Milan si prepara ad affrontare l’Udinese in uno stadio tutto esaurito. Per la sfida di sabato sono attesi oltre 74 mila spettatori, dato in linea con una media stagionale di circa 73 mila presenze: la più alta della Serie A. Un segnale chiaro di vicinanza alla squadra di Allegri, che nelle ultime sei giornate ha incassato tre sconfitte, scivolando a -6 dalla Juventus con sette turni ancora da giocare. La gara contro i friulani non è mai stata semplice a San Siro: dal 202021 il bilancio parla di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L’Udinese arriva inoltre da una buona prova contro il Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il popolo rossonero non tradisce: San Siro sold out per Milan-Udinese. Tutti i dati sugli spettatori Serie A, la classifica degli spettatori 2025/26: il popolo rossonero non tradisce, il Milan resta in vettaIn campionato, il Milan, è secondo in classifica, ma sugli spalti nessuno ha fatto meglio del Diavolo. Milan-Lecce, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A NewsSi sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Argomenti più discussi: Inchiesta San Siro, la replica di Sala: Operato per il bene di Milano. Non c'è riferimento a ipotesi corruttive; Bastoni acclamato dal suo popolo: standing ovation di San Siro il difensore dell'Inter al momento della sostituzione; La cravatta che accelerò la fine della carriera di Sebastiano Rossi; Inter, cinque messaggi al campionato: la notte perfetta a San Siro avvicina lo scudetto. San Siro, FDI chiede l'annullamento della delibera. Truppo: "Non diciamo no a un nuovo stadio però..." x.com Sotto le luci di San Siro Federica Zille - facebook.com facebook