Il petrolio torna a salire Brent guadagna il 2,4% a 97 dollari

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento, con il Brent che ha chiuso con un rialzo del 2,4% a 97 dollari al barile. Questo incremento segue un calo significativo verificatosi ieri e si verifica in un mercato influenzato da notizie recenti riguardanti l'offerta e la domanda di greggio. La variazione dei prezzi si riflette nelle quotazioni di mercato, che mostrano una ripresa dopo le fluttuazioni delle ultime ore.

Il prezzo del petrolio torna a salire dopo il brusco calo di ieri. Sulla scia delle notizie in arrivo dal Medio Oriente, in particolare sulla mancata riapertura dello stretto di Hormuz, il contratto di maggio sul Wti americano guadagna il 3,5% arrivando a 97,7 dollari, mentre il Brent per giugno sale del 2,4% a 97,05 dollari al barile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il petrolio torna a salire, Brent guadagna il 2,4% a 97 dollari Petrolio crolla: Brent sotto i 100 dollari a 97,6Il mercato delle materie prime registra una flessione significativa nel corso della mattinata di giovedì 12 marzo 2026. Petrolio, il Brent torna a sfiorare i 100 dollari al barile. Anche il greggio Usa saleNella giornata del 12 marzo 2026 la quotazione petrolio europeo (Brent) è tornata a ondeggiare sulla soglia dei 100 dollari al barile, che è stata... Temi più discussi: Il petrolio torna a salire, il Brent guadagna il 2,4% a 97 dollari. Il prezzo del gas e' in rialzo a 46 euro con Hormuz chiuso; Il petrolio torna a salire in attesa dell’attacco USA all’Iran; La tregua in Iran innesca il rally dei mercati, ma resta allerta Hormuz. Balzo record per Milano (+3,7%) e WS (+2,85%); Prezzo petrolio scende in una notte sotto i 100 dollari, ecco perché. Il petrolio torna a salire, il Brent guadagna il 2,4% a 97 dollari. Il prezzo del gas e' in rialzo a 46 euro con Hormuz chiusoSulla scia delle notizie in arrivo dal Medio Oriente, in particolare sulla mancata riapertura dello stretto di Hormuz, il contratto di maggio sul Wti americano guadagna il 3,5% arrivando a 97,7 ... ansa.it Il petrolio torna a salire, Brent guadagna il 2,4% a 97 dollariSulla scia delle notizie in arrivo dal Medio Oriente, in particolare sulla mancata riapertura dello stretto di Hormuz, il contratto di maggio sul Wti americano guadagna il 3,5% arrivando a 97,7 ... ansa.it Il petrolio torna a salire, il Brent guadagna il 2,4% a 97 dollari. Il prezzo del gas è in rialzo a 46 euro con Hormuz chiuso. Il Wti rimbalza del 3,5% dopo il brusco calo di ieri. #ANSA - facebook.com facebook Petrolio e gas in netto calo, Wti a 95 dollari. Il brent scende a 94 dollari. Ad Amsterdam il Ttf scende a 45 euro #ANSA x.com