IL PERSONAGGIO Pongracic e l’incrocio con Mateta | L’ho già affrontato è fortissimo

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, si prepara a sfidare gli attaccanti del Crystal Palace nella prossima partita, con l’obiettivo di contribuire alla vittoria della squadra. Al momento, il giocatore si concentra sulla sfida in corso e sulla possibilità di dimostrare il proprio valore in campo. È l’unico calciatore della Fiorentina selezionato per il prossimo Mondiale.

Sarà l’unico calciatore della Fiorentina al prossimo Mondiale. Ma adesso per Marin Pongracic la priorità è un’altra: fermare gli attaccanti del Crystal Palace e provare a togliersi una grande soddisfazione con la maglia della Fiorentina. E’ stata la volta del difensore croato in conferenza stampa, alla vigilia, accanto a Paolo Vanoli. "La vittoria dell’ultimo weekend a Verona ci ha fatto respirare, era importantissima. Ma non dobbiamo dimenticare il percorso che abbiamo fatto fino a ora. Da un paio di partite vedo un’altra squadra, che combatte su ogni pallone. Magari non giochiamo sempre agli stessi livelli, ma lo spirito c’è. Non dimentichiamoci dove eravamo 10-15 partite fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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