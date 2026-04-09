Il Pd pronto a protestare a Roma per l' emergenza porto mentre il sindaco Pensa ancora a ' letterine' e ' dragaggetto

Da ilpescara.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd annuncia manifestazioni a Roma per l’emergenza portuale di Pescara, con il vicepresidente del consiglio regionale e alcuni consiglieri comunali che si dicono “sconcertati” dalla lettera inviata dal sindaco ai ministeri. La richiesta di interventi urgenti ha suscitato reazioni tra i rappresentanti di partito, che criticano il contenuto della missiva e il suo tono. La situazione del porto continua a essere al centro delle attenzioni politiche locali e nazionali.

Il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli e i consiglieri comunale Pd annunciano proteste a Roma per la situazione del porto di Pescara e si dicono “sconcertati” dalla lettera, anzi la “letterina” che il sindaco ha inviato ai ministeri per chiedere interventi urgenti per dare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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roma il pd pronto aIl Pd pronto a protestare a Roma per l'emergenza porto mentre il sindaco Pensa ancora a 'letterine' e 'dragaggettoSconcertante per il vicepresidente del consiglio regionale Blasioli e i consiglieri comunali che il sindaco abbia scritto una lettera su cose che il Partito democratico denuncia da anni, affermano. ilpescara.it

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