Il Pascal protagonista alle olimpiadi di Informatica ed è pronto per la finale nazione di Cybersecurity

Venerdì 13 marzo si è svolta presso l’istituto Aldini-Valeriani di Bologna la finale nazionale delle olimpiadi di Informatica a squadre. Tra i partecipanti, il team chiamato Pascal si è distinto e si prepara ora ad affrontare la finale dedicata alla Cybersecurity. L’evento ha visto coinvolti studenti provenienti da diverse regioni italiane, con prove che hanno messo in evidenza le competenze tecniche e il lavoro di squadra.

Si è tenuta venerdì 13 marzo all’istituto Aldini-Valeriani di Bologna la finale nazionale delle olimpiadi di Informatica a squadre. Tra le 29 squadre provenienti da ogni parte d’Italia, ben due appartenevano all'Itt Pascal di Cesena. La squadra Blaisino composta dagli alunni Nicolò Casavecchia e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Cybersecurity e Informatica: il trionfo digitale degli studenti del PascalGli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Pascal di Cesena hanno confermato il valore del loro percorso formativo tecnologico ottenendo... Argomenti più discussi: Il Pascal protagonista alle olimpiadi di Informatica, ed è pronto per la finale nazione di Cybersecurity; L’Itt Pascal protagonista alle Olimpiadi di Informatica e di Cybersecurity -; Paradise 2026, lo show di Pascal Vicedomini al San Carlo: tra gli ospiti anche Fulvio Macciardi e Michele di Bari; Giulia Mei: Da piccola scrivevo poesie, nella mia musica le parole vengono prima delle note. L’Itt Pascal protagonista alle Olimpiadi di Informatica e di CybersecuritySi è tenuta nei giorni scorsi presso l’istituto Aldini-Valeriani di Bologna la finale nazionale delle Olimpiadi di Informatica a squadre. corrierecesenate.it L’artista sarà protagonista alla “Finestra sullo Showbiz” nello show di Pascal Vicedomini e lavora a uno spettacolo con artisti non vedenti - facebook.com facebook Nell'inattesa vittoria dei Pacers sui Magic, il solito Pascal Siakam protagonista con 37 punti e la stoppata decisiva (menzione a parte per il commento dell'azione) #NbaTipo x.com