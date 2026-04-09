Il parco di Classe chiuso a Pasqua Ancisi LpRa | Scelta incomprensibile il Comune dia risposte

Durante le festività pasquali il parco archeologico dell’antico Porto di Classe è rimasto chiuso. La direttrice della Fondazione RavennAntica ha spiegato che la decisione è legata alle condizioni meteorologiche avverse delle settimane precedenti. Un rappresentante di un’associazione locale ha commentato la scelta come incomprensibile e ha richiesto chiarimenti al Comune. La motivazione ufficiale non è stata ancora comunicata.

Durante le festività pasquali il parco archeologico dell’antico Porto di Classe è rimasto chiuso. La ragione, ha spiegato Francesca Masi, direttrice della Fondazione RavennAntica è legata alle condizioni meteorologiche che nelle scorse settimane si sono abbattute sul Ravennate: “Avevamo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Autovelox tagliato, Ancisi (LpRa) avverte il Comune: "È illegale, non ripristinatelo o sarà truffa"Il consigliere di Lista per Ravenna contro la riattivazione del dispositivo abbattuto in via Reale: "Dopo le sentenze della Cassazione, rimetterlo in... Ancisi (LpRa) attacca il Comune sulle Ztl: "Nuove regole totalmente illegittime"Il consigliere d'opposizione ipotizza anche il reato di “falso ideologico” e invita la Giunta ad annullare la delibera sulle Ztl per evitare... Temi più discussi: Antico porto nel mirino: Assurdo non averlo aperto per Pasqua; Parco di Classe chiuso a Pasqua, Ancisi (Lista per Ravenna) attacca: Scandalo al sole; L’Antico Porto di Classe chiuso a Pasqua: Uno scandalo al sole; Cultura, 750 mila visitatori nei musei statali nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta. L’Antico Porto di Classe chiuso a Pasqua: «Uno scandalo al sole»Il parco archeologico dell’Antico Porto di Classe è rimasto chiuso anche durante il periodo pasquale e diventa un caso politico. A sollevare la questione ... ravennaedintorni.it Parco di Classe chiuso a Pasqua, Ancisi (Lista per Ravenna) attacca: Scandalo al soleIl Parco archeologico dell’Antico Porto di Classe resta chiuso anche nel periodo pasquale e scoppia la polemica politica. A sollevarla è Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), che parla apertamente di sc ... ravennawebtv.it Il classe 2009, cosentino doc, sta incantando tra Under 17 e Primavera 2: numeri da bomber vero, qualità da attaccante moderno e già diverse attenzioni da categorie superiori - facebook.com facebook La sinfonia di ´ ´ La classe e la potenza de ~, decisivo anche in #ChampionsLeague #AtleticoMadrid #DAZN x.com