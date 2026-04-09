Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse dal 20 al 24 aprile 2026, si assisterà a una serie di eventi che coinvolgono il personaggio di Odile, che scoprirà un inganno messo in atto dalla madre. Contestualmente, Agata e Mimmo si troveranno in una fase di crisi che metterà alla prova il loro rapporto. La settimana si preannuncia ricca di rivelazioni e momenti di tensione tra i protagonisti.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 aprile 2026, si preparano a regalare una settimana densa di emozioni, rivelazioni dolorose e scelte che cambieranno il destino di diversi personaggi. Al centro della scena ci saranno Odile, costretta a fare i conti con una verità che la ferisce nel profondo, e Portelli, travolto da un caso giudiziario che lo porterà dietro le sbarre. Intorno a loro, le vite degli altri protagonisti continuano a intrecciarsi tra amori, segreti e tensioni familiari. Ma cosa scoprirà davvero Odile? Perché Portelli verrà arrestato? E quali nuove difficoltà metteranno alla prova Agata e Mimmo? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20?24 aprile 2026: Odile scopre l’inganno della madre, Agata e Mimmo in crisi

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Vedere il mondo in un granello di sabbia E un paradiso in un fiore selvatico, Tenere nel palmo della mano l’infinito E l’eternità in un’ora. ~ William Blake #notteinarte @atuttitranne A domani x.com