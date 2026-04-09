Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20?24 aprile 2026 | Odile scopre l’inganno della madre Agata e Mimmo in crisi

Da ilsipontino.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse dal 20 al 24 aprile 2026, si assisterà a una serie di eventi che coinvolgono il personaggio di Odile, che scoprirà un inganno messo in atto dalla madre. Contestualmente, Agata e Mimmo si troveranno in una fase di crisi che metterà alla prova il loro rapporto. La settimana si preannuncia ricca di rivelazioni e momenti di tensione tra i protagonisti.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 aprile 2026, si preparano a regalare una settimana densa di emozioni, rivelazioni dolorose e scelte che cambieranno il destino di diversi personaggi. Al centro della scena ci saranno Odile, costretta a fare i conti con una verità che la ferisce nel profondo, e Portelli, travolto da un caso giudiziario che lo porterà dietro le sbarre. Intorno a loro, le vite degli altri protagonisti continuano a intrecciarsi tra amori, segreti e tensioni familiari. Ma cosa scoprirà davvero Odile? Perché Portelli verrà arrestato? E quali nuove difficoltà metteranno alla prova Agata e Mimmo? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

il paradiso delle signore anticipazioni 2024 aprile 2026 odile scopre l8217inganno della madre agata e mimmo in crisi
© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20?24 aprile 2026: Odile scopre l’inganno della madre, Agata e Mimmo in crisi

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Agata e Mimmo stanno per lasciare MilanoRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 aprile 2026: Matteo scopre il (quasi) matrimonio di OdileIl Paradiso delle Signore 10 inizia il mese di aprile con una notizia shock per Matteo: Odile sta per sposare Ettore.

Temi più discussi: Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: chi vuole incastrare Umberto; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di martedì 31 marzo: una doccia fredda per Matteo; Il paradiso delle signore - S10E143 - Episodio 143 - Video; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 6 al 10 aprile.

il paradiso delle signoreIl Paradiso delle Signore 10, Puntata del 10 aprile 2026: Adelaide incastra i Marchesi!Vediamo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 aprile 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rai1. comingsoon.it

il paradiso delle signoreIl Paradiso delle Signore 10 – Daily 8, anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026Il Paradiso delle Signore 10 - Daily 8, anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026. Ecco le trame e le anticipazioni! tvserial.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.