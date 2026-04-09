Il Papa ha incontrato gli atleti di Milano Cortina nella Sala Clementina di Palazzo Apostolico, dove è stata consegnata loro la fiaccola olimpica dal presidente della Fondazione. Durante l'incontro, ha sottolineato come, in tempi di guerre, lo sport favorisca la ricerca del confronto e della collaborazione tra le persone. L'evento si è svolto in un clima di rispetto e attenzione verso il ruolo dello sport come elemento unificante.

Un incontro breve, ma intensissimo. Papa Leone XIV ha ospitato in Vaticano un gran numero di partecipanti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, soffermadosi su concetti di alto valore e sull'importanza dello sport che diventa uno spazio che sfida un mondo segnato da rivalità che “sfociano in guerre devastanti”, svelando possibilità di infrangere la logica della violenza per aprirsi a quella dell’incontro. Un linguaggio universale che insegna a vincere senza umiliare e a perdere senza smarrire sé stessi. Il Papa ha esordito ringraziando il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede, Athletica Vaticana, che hanno curato la preparazione dell'incontro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Papa agli atleti di Milano Cortina: "In tempi di guerre, lo sport promuove logica dell’incontro"

Papa agli atleti olimpici e paralimpici: spezzare logica violenza per quella dell’incontroUdienza in Vaticano da Papa Leone per gli atleti olimpici e paralimpici che ieri sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella.

Leone XIV riceve gli atleti di Milano Cortina "Sport sia spazio di incontro""Con la vostra presenza avete mostrato la possibilità di pace", le parole del Papa ROMA - "Nel tempo attuale, così segnato da polarizzazioni,...

Temi più discussi: Papa Leone XIV: su Play2000 e Tv2000 l’udienza agli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici; Il Papa agli azzurri: Lo sport nel mondo in conflitto sia spazio di incontro non esibizione di forza; Agli Atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026; Dal Papa quattromila studenti dell’arcidiocesi di Milano con la Croce degli sportivi.

Milano-Cortina 2026, il Papa agli atleti: Lo sport sia linguaggio di pace e scuola di umanità (Letizia Lucarelli)Un richiamo forte ai valori più autentici dello sport, ben oltre il risultato e la competizione. È questo il cuore del discorso pronunciato questa mattina da Papa Leone XIV durante l’udienza concessa ... farodiroma.it

Gli azzurri di Milano Cortina dal Papa, 'emozione come ai Giochi'Da Goggia a Lollobrigida: 'Giornata unica'. Brignone, 'quanta gentilezza nelle sue parole'. Gli atleti poi a Palazzo Chigi da Meloni (ANSA) ... ansa.it

Papa Leone XIV accoglie in udienza le stelle di Milano Cortina 2026. I medagliati e i quarti classificati azzurri dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono stati ricevuti in udienza da Papa Leone XIV nella Sala Clementina, seconda loggia d - facebook.com facebook

#PapaLeoneXIV agli atleti: in tempi di #guerre, lo sport promuove la logica dell’ #incontro @Coninews @milanocortina26 @giomalago @andreaabodi @SportGoverno Le parole del #Papa durante l'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e P x.com