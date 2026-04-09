Il New York Times ha pubblicato un articolo in cui rivela l’identità dell’individuo considerato l’inventore del Bitcoin, noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Tuttavia, l’interessato ha immediatamente negato di essere la persona dietro questa figura. La questione riguardava da tempo la reale identità del creatore della prima criptovaluta, che ha rivoluzionato il settore finanziario e digitale. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esperti e gli appassionati.

Chi si cela dietro Satoshi Nakamoto, pseudonimo del fondatore del Bitcoin, la prima e più celebre delle criptovalute? A dare una risposta, dopo 17 anni di mistero, è il New York Times, che ha pubblicato una lunga inchiesta al riguardo: si tratterebbe di Adam Back, esperto informatico e di crittografia britannico, che però si è affrettato a smentire la “scoperta” del quotidiano statunitense. Una statua dedicata a Satoshi Nakamoto ad Hanoi (Ansa). La lunga inchiesta del New York Times. L’inchiesta del Nyt è durata un anno. Al setaccio, tra le altre cose, centinaia di email scambiate nei primi giorni del Bitcoin dal programmatore finlandese Martti Malmi con Satoshi Nakamoto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Nyt rivela l’identità dell’inventore del Bitcoin, ma il diretto interessato nega

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