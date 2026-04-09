Il nuovo sms truffa che sta colpendo i brianzoli | come difendersi

Una nuova truffa tramite sms sta colpendo i residenti della zona brianzola. La segnalazione arriva da Vimercate, dove diversi cittadini hanno riferito di aver ricevuto messaggi sospetti. In risposta, le autorità locali hanno diffuso un avviso per mettere in guardia la popolazione e sensibilizzare sull'importanza di non aprire link o fornire dati personali. Nessun dettaglio sulle modalità specifiche del raggiro è stato reso pubblico.

Una nuova frode ai danni dei cittadini brianzoli, stavolta tramite sms. La segnalazione arriva da Vimercate dove, a seguito di numerosi casi riscontrati ai danni dei residenti, il comune ha tenuto ad allertare i cittadini. “Avvisiamo tutti i cittadini - si legge in una nota diramata dal Comune -. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Se clicchi su questo SMS sei fregato: la truffa Autostrade che sta colpendo tuttiLa truffa Autostrade che sta colpendo tutti, se clicchi su questo SMS rischi davvero grosso: cosa c’è da sapere. Sms, email e telefonate truffa: come difendersi? Se ne parla a Rimini con RomagnaBancaIncontro gratuito aperto a tutti promosso da RomagnaBanca per aiutare cittadini e famiglie a riconoscere le minacce digitali Sms sospetti, e-mail che... Temi più discussi: Telefonate mute anche nel Comasco: la nuova truffa che ti ruba la voce, come funziona e cosa fare; Attenzione alla nuova truffa online: un finto messaggio di Poste Italiane cerca di svuotare i conti dei sassaresi; Nuova attività di phishing via sms: falso appuntamento con un tecnico; Riviera, la nuova truffa del falso SMS: finti pagamenti da 21.500 euro e chiamate da enti pubblici. Magenta, il Comune avvisa: Occhio agli SMS truffa sulla TARIIl Comune di Magenta ha rilasciato un avviso urgente per proteggere i cittadini da una nuova ondata di tentativi di phishing (nello specifico, smishing). Diversi residenti hanno segnalato la ricezione ... ticinonotizie.it Nuovo sms truffa, stavolta è sulla TariNuovo allarme truffe a Napoli, dove nelle ultime ore numerosi cittadini stanno ricevendo sms ingannevoli relativi alla TARI. A lanciare l’avvertimento è stato lo stesso Comune di Napoli, che ha ... ilfattovesuviano.it Ridurre le emissioni con realismo e senza ideologia. Per un nuovo patto europeo tra Italia e Spagna. Di Michele De Pascale, presidente della regione Emilia-Romagna x.com Questa mattina Giuseppe Cacciapuoti si è ufficialmente insediato come nuovo Procuratore Capo. Un ritorno alle origini per il magistrato campano, pronto a guidare una Procura cruciale tra Basilicata e Campania Tutti i dettagli della cerimonia nell'articolo - facebook.com facebook