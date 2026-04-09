Il nuovo Kvaratskhelia visto da Capello non esiste | numeri al Napoli migliori che al PSG

Recentemente, Fabio Capello ha commentato la forma di Khvicha Kvaratskhelia, affermando che il giocatore appare molto diverso sotto la guida di Luis Enrique rispetto ai periodi trascorsi con il Napoli. Tuttavia, i dati statistici mostrano che le prestazioni del calciatore al Napoli sono superiori rispetto a quelle registrate al Paris Saint-Germain. Questa discrepanza tra le dichiarazioni dell’allenatore e i numeri ufficiali ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio.