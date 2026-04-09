Il nuovo Kvaratskhelia visto da Capello non esiste | numeri al Napoli migliori che al PSG
Recentemente, Fabio Capello ha commentato la forma di Khvicha Kvaratskhelia, affermando che il giocatore appare molto diverso sotto la guida di Luis Enrique rispetto ai periodi trascorsi con il Napoli. Tuttavia, i dati statistici mostrano che le prestazioni del calciatore al Napoli sono superiori rispetto a quelle registrate al Paris Saint-Germain. Questa discrepanza tra le dichiarazioni dell’allenatore e i numeri ufficiali ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio.
Dopo PSG-Liverpool, Fabio Capello ha dichiarato che Khvicha Kvaratskhelia è un giocatore molto diverso sotto la gestione di Luis Enrique rispetto agli anni col Napoli: ma è esattamente l'opposto di quello che sostiene il tecnico friulano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Kvaratskhelia da Pallone d’Oro, ora 75 milioni sembrano pochi: il Napoli lo ha “regalato” al PSG?L’ennesima prestazione monstre, di quello che sembra destinato a diventare un futuro Pallone d’Oro.