Il Napoli prova il colpo a zero | il top arriva dalla premier

Il Napoli sta lavorando per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e avrebbe manifestato interesse per un giocatore proveniente dalla Premier League. La trattativa sarebbe in fase avanzata e riguarda un calciatore di alto livello senza un ingaggio in corso. La notizia è stata diffusa da fonti britanniche e riguarda un possibile arrivo a parametro zero. La società partenopea monitora con attenzione questa opportunità per integrare l’organico.

Il Napoli è intenzionato a rafforzare il proprio organico in vista della prossima stagione. Dal Regno Unito è rimbalzata la notizia secondo cui il club partenopeo sarebbe interessato a ingaggiare un giocatore di assoluto spessore a parametro zero dalla Premier League. Si tratta di Andy Robertson, terzino e capitano della Scozia, destinato a lasciare Liverpool al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista del The Times, Paul Joyce, il club azzurro sarebbe tra le società più attente alla situazione del giocatore, che potrebbe diventare un’occasione importante a parametro zero. Napoli in corsa, ma la concorrenza è alta. Le parole di Joyce aprono scenari interessanti: “Scott McTominay, Billy Gilmour. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli prova il colpo a zero: il top arriva dalla premier Leggi anche: Lang al Galatasaray, il Napoli prova il grande colpo in attacco: nel mirino un top player della Serie A Leggi anche: “Manna è già in contatto con agenti”: mercato Napoli, pronto il colpo dalla Premier Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent Temi più discussi: Brescia Calcio: il Napoli prova l’accelerata decisiva per Sandro Tonali; Napoli - Milan (1-0) Serie A 2025; Napoli, De Laurentiis: Bravissimo Conte, contento per Politano e bella prova di tutti; Conte spera di rimontare con i suoi giocatori migliori in campo. Napoli, l'ha vinta Conte: le mosse che hanno affondato Allegri e il MilanConte lo tiene in vita. L’ Inter allunga a +7, ma il Napoli prova a ritardare il più possibile la festa nerazzurra. Il vantaggio è enorme, praticamente incolmabile, ma Chivu dovrà ancora lottare per s ... corrieredellosport.it Gattuso: Provai a portare Tonali al Napoli, poi il Milan fu più bravoBel retroscena quello svelato da Gattuso su Tonali al termine della partita contro l'Irlanda del Nord. Un bel rimpianto per il Napoli ... ilnapolista.it NIEVO: “NAPOLI, CAPITALE DELL’ANIMA” Stanislao Nievo prova a racchiudere Napoli in una frase… e ci riesce. “Se ci fosse una capitale dell’anima… avrebbe sede qui”. Un equilibrio impossibile: “tra oriente e occidente, tra sensi e filosofia, tra onore e imbr - facebook.com facebook Di Napoli: "Ieri grande prova di forza dell'Inter. Capisco chi è stato abituato bene da #Lautaro" x.com