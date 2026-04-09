Il Napoli si prepara alla partita contro il Parma, dopo aver ottenuto una vittoria contro il Milan. L’allenatore ha in mente di raggiungere un nuovo record e punta a mantenere alta la serie di risultati positivi. La squadra si concentra sull’incontro, che rappresenta un’occasione importante per consolidare la propria posizione in classifica. La sfida è prevista nel prossimo turno del campionato.

Il Napoli, dopo la vittoria contro il Milan continua a sognare il titolo e guarda con fiducia alla prossima sfida contro il Parma. Non si tratta di una partita come le altre: in palio, infatti, non ci sono solo i tre punti, ma la squadra di Conte ha la concreta possibilità di avvicinare un record significativo. La squadra partenopea sta vivendo un momento positivo, fatto di risultati e solidità, elementi che hanno riacceso entusiasmo e ambizioni tra i tifosi azzurri. Napoli, contro il Parma occasione per un record. La trasferta di Parma rappresenta molto più di una semplice gara di campionato. Il Napoli, infatti, ha l’opportunità di centrare la sesta vittoria consecutiva, un traguardo che confermerebbe la crescita della squadra e la solidità del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli ci crede: contro il Parma Conte può scrivere un nuovo record

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La reazione dei tifosi del Napoli dopo il pareggio contro il Parma

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Finalmente qualcuno che si è ricordato che domenica abbiamo il Parma. In prima, il Mattino: “Dai Fab-four al tridente. Le armi di Conte per tentare la rimonta. Domenica c’è il Parma”. L’apertura dello sfoglio interno spiega meglio il cambio di modulo: “Cambia - facebook.com facebook