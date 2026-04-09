Il Monza gioca all’U-Power Stadium le strade chiuse e come cambia la viabilità

Sabato 11 aprile alle 19:30 si disputerà una partita di calcio all’U-Power Stadium, con il Monza che affronta il Bari. La presenza dell’evento sportivo ha portato alla chiusura di alcune strade nelle vicinanze dello stadio, modificando temporaneamente la viabilità locale. La partita vede il Monza impegnato nella corsa alla vetta della serie B, con l’obiettivo di superare la capolista Venezia.

Il Monza tornerà di scena all’U-Power Stadium sabato 11 aprile. Nella sfida contro il Bari, che andrà in scena alle 19:30, i biancorossi di Paolo Bianco continueranno la loro rincorsa alla capolista Venezia per agguantare la prima piazza della serie B. Dalle 15:30 entreranno in vigore divieti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Doppia partita all'U-Power Stadium: per due giorni strade chiuse e come cambia la viabilitàDoppio match all'U-Power Stadium di Monza: scendono in campo prima il Monza (27 febbraio) e poi l'Inter Under 23 (28 febbraio).

Doppia partita all'U-Power Stadium: strade chiuse per tutto il weekendSono due le partite di calcio che nel fine settimana si disputeranno all'U-Power Stadium.

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Serie B, viabilità Monza-Bari: strade chiuse e divieti intorno all'U-Power StadiumIl comune di Monza ha emesso un'ordinanza in merito alla viabilità, intorno all'U-Power Stadium, del match di Serie B tra Monza e Bari, in programma sabato alle ore 19:30 e valido per la 34^ giornata. monza-news.it

Monza-Inter, dove vederla in streaming e in tvL'Inter in campo alle 21 contro il Monza in trasferta. Si gioca all'U-Power Stadium contro la squadra di Paolo Bianco, retrocessa l'anno scorso. L'amichevole con i nerazzurri chiuderà la preparazione ... gazzetta.it

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