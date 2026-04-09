Prima dell'inizio della stagione, il club ha deciso di non procedere con l'accordo con Fabio Paratici, a pochi giorni dalla firma. La trattativa tra le parti sembrava ormai definita, ma poi il club ha scelto di interrompere il processo di assunzione. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente prima dell'inizio delle partite, lasciando perplessi gli addetti ai lavori e i tifosi. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa scelta improvvisa.

Il Milan deve chiudere al massimo la sua stagione: i rossoneri puntano al ritorno in Champions League dopo un anno di assenza. L'ottavo posto in campionato della scorsa stagione ha portato a una rivoluzione in estate: dentro Allegri per la panchina e Igli Tare con il ruolo di direttore sportivo. Il nome dell'ex Lazio non era stato l'unico accostato al Milan: si parlò tanto di D'Amico dell'Atalanta e di Paratici ex Juventus oggi in forza alla Fiorentina. Il dirigente ha parlato oggi anche delle voci sul Diavolo dichiarando: "Se ero in trattativa con il Milan? Non in trattativa: avevamo chiuso. Due volte nel giro di quindici giorni, mancava solo la firma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Il Mistero del doppio no”: perché il Milan ha scartato Paratici all’ultimo secondo?

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“Quando ho accompagnato Sayf a Sanremo, Carlo Conti ha fatto il ‘paraculo’ perché ho presentato un brano ma lui l’ha scartato”: lo rivela Mario Biondi“Ogni tanto mi piace essere autoreferenziale e con il nome di questo progetto è accaduto.

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