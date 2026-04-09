Il Ministero della Giustizia ha presentato una richiesta alla Corte suprema della Federazione Russa per dichiarare il “movimento internazionale Memorial” un’organizzazione estremista con effetto immediato. La decisione di avviare l’esame dell’istanza arriva in un momento in cui il governo russo intensifica le azioni contro alcune associazioni considerate sovversive. La corte dovrà ora valutare se accogliere o meno la richiesta del Ministero.

M ilano, 9 apr. (askanews) – La Corte suprema della Federazione Russa procederà all’esame dell’istanza con cui il Ministero della Giustizia chiede di dichiarare organizzazione estremista – con effetto immediato – il “movimento internazionale Memorial”. Non esiste alcuna organizzazione con quel nome, fanno notare da Memorial stessa, tuttavia, conoscendo le “pratiche repressive del regime putiniano” il “convenuto” è stato indicato in modo vago e fumoso non per negligenza, ma con piena consapevolezza. “Ciò consentirà di creare i presupposti per future repressioni contro qualunque organizzazione che contenga il nome Memorial, così come contro i loro membri e sostenitori”, hanno precisato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Ministero della Giustizia chiede di dichiarare organizzazione estremista - con effetto immediato - il "movimento internazionale Memorial"

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