Il miliardario con 400 figli

Un uomo cinese di 48 anni ha dichiarato di avere 400 figli e nessuna moglie. La notizia ha attirato l’attenzione per il numero impressionante di figli e la situazione familiare insolita, considerando anche che lui non è sposato. La vicenda, che riguarda un miliardario, è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche e si distingue per la sua singolarità nel panorama delle storie di famiglie numerose.

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