Il Milan di Allegri sta attraversando un momento complicato, soprattutto a livello di esterni. Durante le ultime partite, i giocatori impiegati in quella posizione non sono riusciti a offrire prestazioni all’altezza, evidenziando difficoltà e cali di rendimento. Le partite recenti hanno mostrato come queste problematiche abbiano influenzato il gioco e i risultati della squadra.

Nelle ultime sfide dei rossoneri si sono verificate numerose difficoltà e soprattutto diverse involuzioni da parte dei calciatori del Milan. In primo luogo, si è verificato un netto calo di rendimento di Christian Pulisic e di Christopher Nkunku. Ma anche le fasce stanno faticando più del solito nelle ultime sfide. Rispetto alla passata stagione, il ruolo dell’esterno nel centrocampo a cinque, è stato quello che è cambiato totalmente in termini di interpreti. Dei quattro esterni di centrocampo ( Saelemanekers, Bartesaghi, Estupinan e Athekame ), tre non facevano parte dei rossoneri, con Bartesaghi che giocò soltanto 4 partite. Le difficoltà di Saelemaekers. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan di Allegri ha un nuovo problema: gli esterni non rendono più

Ordine sul Milan: “Gli attaccanti sono un macigno. Ecco il problema centrale per Allegri”Dopo la vittoria del Milan contro il Torino il giornalista Franco Ordine ha parlato di come ha giocato il Diavolo nelle ultime partite, tolto il...

Milan verso Roma: Allegri valuta De Winter, dubbi sugli esterniIl Milan prepara l’assalto all’Olimpico con un obiettivo chiaro: allungare la striscia positiva in campionato.

Milan-Lazio, le parole di Allegri a Sky Sport dopo la partita | Serie A

Temi più discussi: Allegri dopo Napoli-Milan: Scudetto? Credo che ormai abbiamo dato; Allegri: Milan, lo scudetto è andato, Nkunku deve fare gol. E per la prima volta apre al tridente; Allegri: Io ct? Non ci ho pensato. Spero di restare al Milan; Allegri ct della Nazionale? Max chiude la porta: Voglio fare la Champions con il Milan.

Bianchin: Allegri controlla alcune dinamiche all’interno della squadra e della società: lavorerà fino all'ultimo per il MilanLuca Bianchin, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sul futuro di Massimiliano Allegri: E’ troppo importante capire chi sarà il presidente federale. milannews.it

Milan, Allegri pronto a cambiare tutto: la novità per salvare il finale di stagioneNovità incredibile in casa Milan, Massimiliano Allegri pronto a cambiare tutto: attenzione alla sua scelta verso l'Udinese ... spaziomilan.it