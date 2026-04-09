Venerdì 10 aprile 2026 alle 18:30 si svolgerà a Mesagne l'evento di presentazione del libro “Le mie radici ancorate tra le rocce di una «siticulosa» Puglia”, scritto dal professore Carmelo Formica, docente emerito nato nella città. L'iniziativa si terrà presso l'associazione “G. Di Vittorio” e offrirà l'occasione di approfondire le riflessioni dell'autore sul Mezzogiorno e le opportunità non sfruttate.

MESAGNE - Venerdì 10 aprile 2026 alle 18:30 presso l'associazione “G. Di Vittorio” di Mesagne si terrà la presentazione del libro “Le mie radici ancorate tra le rocce di una «siticulosa» Puglia” (Rubettino Editore) scritto dal professore Carmelo Formica, originario di Mesagne e professore emerito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Il professor Carmelo Formica racconta le sue radici: a Mesagne la presentazione del libro

Sora, presentazione del libro “Le brevi giornate di Argil” del Prof. Italo BiddittuA Sora Italo Biddittu, illustre archeologo e paleontologoIl prossimo sabato 7 marzo alle ore 16.

Argomenti più discussi: Il Mezzogiorno e le occasioni sprecate: presentazione del libro del prof Formica; Il Sud tra stabilità e occasioni mancate: banche e geopolitica; Il Sud tra stabilità e occasioni mancate: banche, geopolitica e il Mediterraneo che non diventa strategia; Oggi è la giornata della Salute, pensiamo alle città.

Non più il Sud come periferia con EU Inc. e ZES Unica, ecco le occasioni strategicheOggi 18 marzo la Commissione europea presenta la proposta sulla EU Inc., la nuova forma societaria di diritto europeo destinata a rappresentare il «28° regime». Si tratta di una società a ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L’acquisto della prima abitazione traina il Settentrione, il Mezzogiorno meta preferita per chi cerca rendimento, Sardegna regina dei prezzi - facebook.com facebook