Il metodo costato carissimo al violento Don Alì | Trova pretesti per avere più follower

Un gruppo di persone condannate, tra cui un uomo noto come Don Alì Said, è stato accusato di aver pianificato atti violenti cercando di sfruttare situazioni come pretesto per aumentare il numero di follower sui social media. Secondo le autorità, gli individui coinvolti avrebbero approfittato di circostanze specifiche per compiere azioni aggressive con l’obiettivo di ottenere maggiore visibilità online. Le condanne sono state emesse dopo un’indagine che ha ricostruito le modalità delle loro azioni.

Alì Said e i suoi amici complici – tutti condannati – “hanno colto un pretesto per agire in modo violento, al fine di accrescere la propria popolarità sui social”. Il loro agguato a un insegnante torinese, a ottobre 2025, era una vera e propria “spedizione punitiva”, giustificata con “una tesi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'Per l’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, Don Alì e i suoi complici saranno processati con rito abbreviato, che prevede lo sconto di... Don Alì, chiesta condanna per il violento tiktoker a Torino: reincontra in tribunale il maestro aggreditoUn anno e otto mesi di reclusione per Don Alì, il tiktoker violento all’anagrafe Alì Said; un anno di carcere per i suoi due amici. Si parla di: Il metodo costato carissimo al violento Don Alì: Trova pretesti per avere più follower. Il metodo costato carissimo al violento Don Alì: Trova pretesti per avere più followerLe motivazioni dell’ultima condanna dell’autoproclamato re dei maranza di Torino svelano i veri obiettivi dei suoi comportamenti irrispettosi. In cosa consiste la scuola di educazione che devono fre ... torinotoday.it Don Alì, arrestato il tiktoker e «re dei maranza»: minacce nei confronti di un maestro delle elementariIl «re dei maranza» è stato arrestato. Said Alì, 24 anni, nato in Marocco e cittadino italiano, noto sui social come Don Alì, protagonista di recente di un servizio delle Iene, è stato fermato dagli ... ilmessaggero.it