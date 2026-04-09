Il mercato del venerdì torna nel cuore del centro ma con un nuovo assetto | la mappa

Dal 10 aprile il mercato del venerdì torna nel centro storico, spostandosi in una nuova disposizione. Gli ambulanti saranno presenti in Piazza Trento Trieste, nell’area del Palazzo della Ragione e in Porta Reno. La modifica riguarda principalmente la posizione degli stand e l’organizzazione degli spazi, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la disposizione degli espositori. La riapertura segna il ritorno di questa tradizione nel cuore della città.

Dal 10 aprile il mercato del venerdì torna in centro storico: gli ambulanti saranno presenti in Piazza Trento Trieste, nell’area del Palazzo della Ragione e in Porta Reno. La nuova configurazione è una soluzione che concilia commercio, valorizzazione del centro storico e programmazione degli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Lavori al via in piazza Garibaldi: dal 21 marzo il mercato del sabato si sposta nel cuore del centro storicoFABRIANO - A partire da sabato 21 marzo il mercato settimanale sarà temporaneamente ricollocato nel centro storico, con una nuova distribuzione degli... Leggi anche: Nuovo assetto del mercato: operatori soddisfatti Temi più discussi: Mercato del venerdì a Celano: nuove prove di spostamento in Piazza IV Novembre. Come cambierà la viabilità; Via Crucis del venerdì Santo, in Città Alta: modificata la viabilità; Borse Ue e Wall Street chiuse per Venerdì Santo. Lavoro Usa batte le attese: disoccupazione cala al 4,3%; Viabilità per le processioni del venerdì Santo in città. Il mercato settimanale di Luco dei Marsi resta in Piazza De Gasperi fino al 30 AprileLuco dei Marsi - Rimane in vigore lo spostamento temporaneo del mercato del venerdì a Luco dei Marsi. Con l'ordinanza n. 6/2026, il vice sindaco Giorgio Giovannone ha disposto la proroga del ... terremarsicane.it Mercato del venerdì a Celano: nuove prove di spostamento in Piazza IV Novembre. Come cambierà la viabilitàCelano - Continua il percorso di riorganizzazione del mercato settimanale cittadino. Con l’ordinanza dirigenziale n. 30, firmata dal Vice Comandante della Polizia Locale Pasquale Ciccarelli, il ... terremarsicane.it Juve, quello strano derby di mercato con il Milan C'è un giocatore che piace a tutte e due le squadre e tutte e due hanno delle carte vincenti #Tuttosport #Juventus #Milan - facebook.com facebook Come spiego da settimane, una crisi di scarsità in un mercato globalizzato si trasforma rapidamente in una crisi di prezzo. "Smussa" gli effetti rispetto ai più acuti, ma li redistribuisce su tutti (e qui siamo in una gravissima crisi energetica, c'è poco da smussare). x.com