Il martirio inventato del compagno Giovanni Amendola che dopo cent’anni ancora resiste

Per molti anni, la versione ufficiale sulla nascita della Repubblica italiana ha raccontato storie di figure considerate martiri, spesso senza verificare completamente i fatti. Tra queste, quella del compagno Giovanni Amendola, il quale, secondo la narrazione consolidata, avrebbe subito un martirio durante il periodo bellico. Dopo un secolo, questa interpretazione continua a essere discussa, mantenendo vivo il ricordo di quei momenti e delle figure coinvolte.

Roma, 9 apr – Per decenni, la narrazione ufficiale della Repubblica nata dalle macerie ha alimentato un pantheon di “martiri” funzionali a una pedagogia dell’odio. Non importa la verità storica, non contano i referti medici. Ciò che conta, per i gendarmi della memoria, è apporre il timbro “assassinato dai fascisti” su ogni figura della vecchia Italia liberale o sovversiva. È il caso emblematico di Giovanni Amendola, la cui morte viene ancora oggi sbandierata come un crimine dello squadrismo. Quando la realtà dei fatti ci riconsegna una storia ben diversa. Ovvero quella di un uomo vinto da un male incurabile. E, paradossalmente, protetto proprio dalle Camicie Nere. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il martirio inventato del compagno Giovanni Amendola (che dopo cent’anni ancora resiste) Scomparso a 14 anni dopo essere uscito per andare a scuola: ancora irreperibile il giovane di San Giovanni LupatotoA San Giovanni Lupatoto sono ore di crescente apprensione per la scomparsa di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di cui non si hanno più notizie... Napoli ricorda Giovanni Amendola, vittima del fascismo: un tributo alla sua lotta per la libertà.Napoli ricorda Giovanni Amendola, vittima del fascismo: un tributo alla sua lotta per la libertà. Napoli ricorda Giovanni Amendola nel centenario della morteNapoli - Nel silenzio solenne del Quadrato delle Personalità illustri del cimitero di Poggioreale, la città ha reso omaggio a Giovanni Amendola nel centenario ... pupia.tv Giovanni Amendola e Silvio Trentin contro la dittatura: il loro carteggio a cent'anni dalla morte del politico e giornalista morto per il pestaggio fascistaCento anni fa, il 7 aprile 1926, moriva in Francia, l'antifascista liberale Giovanni Amendola. «Mio nonno morì esule a Cannes per i postumi di una brutale aggressione fascista ... ilgazzettino.it