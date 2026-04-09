Il Marsiglia si dà ai motori | due anni di studi di marketing per scopiazzare il logo della Volkswagen capovolto

L'Olympique Marsiglia ha recentemente svelato il suo nuovo logo, ma sui social si sono scatenate numerose ironie, soprattutto per la somiglianza con il logo della Volkswagen capovolto. Secondo alcune fonti, il club avrebbe condotto due anni di studi di marketing prima di scegliere il nuovo stemma, che ha sollevato subito critiche per il suo design. La presentazione ufficiale del logo ha generato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli utenti online.

Il nuovo stemma dell’Olympique Marsiglia è appena stato presentato, ma è già al centro dell’ironia sui social. Il motivo è facilissimo da intuire: assomiglia in modo incredibile al logo della Volkswagen, ma capovolto! La famosa casa automobilistica tedesca non ha perso tempo e ha preso in giro la squadra francese con un post geniale su Instagram: “Amici marsigliesi, di solito le rovesciate si fanno in campo”. E poi, per non lasciare dubbi, ha aggiunto: “Siamo noi i primi ad avere questo logo”. Una battuta che ha fatto immediatamente il giro del web. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OM Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille) Mentre su internet tutti ridono, in casa Marsiglia c’è molta meno allegria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Marsiglia si dà ai motori: due anni di studi di marketing per scopiazzare il logo della Volkswagen (capovolto) Volkswagen: 5 milioni di motori elettrici e focus sull’innovazione tecnologica per il futuro della mobilità.Il Gruppo Volkswagen ha annunciato di aver superato i 5 milioni di motori elettrici prodotti, consolidando la sua posizione di leader nel settore... Marsiglia, nuovo logo dopo oltre 20 anniDurante la cena di gala della Fondazione dell’Olympique Marsiglia, alla quale ha partecipato tutta la squadra, il presidente ad interim Alban Juster... Si parla di: Nuovo logo del Marsiglia tra rivoluzione e polemiche: i tifosi bocciano lo stile auto; Il Tottenham sceglie di ripartire da Roberto De Zerbi.