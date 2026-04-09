Il mare a cavallo | a San Salvo lo spettacolo sulla mamma di Peppino Impastato
Venerdì 10 aprile alle 21 nella sala teatro del centro culturale “Aldo Moro” a San Salvo si terrà lo spettacolo teatrale intitolato
Venerdì 10 aprile, alle ore 21, nella sala teatro del centro culturale “Aldo Moro” di San Salvo, andrà in scena lo spettacolo "Il mare a cavallo", con Antonella Delli Gatti, drammaturgia di Manlio Marinelli e regia di Luca Bollero. Produzione Tedacà, in collaborazione con Casa degli Alfieri e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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