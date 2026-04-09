Daniele Pasquini è un nome ormai noto in Lunigiana. Nel 2024 ha vinto il Premio Selezione Bancarella, entrando di fatto nella storia della letteratura italiana. Classe 1988, fiorentino, lo scrittore è tornato a scrivere restituendo, in qualche modo, ciò che la Lunigiana gli ha riconosciuto. Proprio questa terra ha ispirato il suo ultimo libro, ’La fine della frontiera’. Una storia ambientata in America, ma che richiama le vicende reali dei lunigianesi che, nel corso dei secoli, hanno lasciato la propria terra povera alla ricerca del sogno americano. "La Toscana, come sappiamo, non è stata tra le regioni più protagoniste dell’emigrazione – spiega Pasquini – ma la Lunigiana, insieme alla Lucchesia, ha avuto un ruolo significativo già dalla fine dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il libro Quella frontiera ispirata dalla Lunigiana

Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa fra carta e digitale ispirata dal festival del libro per i ragazziArezzo, 21 gennaio 2026 – Festival del libro di Bibbiena e liceo scientifico Galileo Galilei di Poppi: Una nuova biblioteca al Liceo di Poppi sospesa...

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