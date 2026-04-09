Il Libano | e noi? La riflessione di Cristiano

Dopo i 100 raid in dieci minuti annunciati dal governo israeliano, il ministro della Salute libanese ha comunicato che sono stati registrati 203 morti e numerosi feriti. La notizia si aggiunge alle tensioni nella regione, sollevando interrogativi sulla portata dell’attacco e sulle conseguenze umanitarie. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità locali continuano a monitorare gli sviluppi.

100 raid in dieci minuti. Il dato è stato reso noto, subito, dal governo israeliano. Quei dieci minuti cosa hanno provocato? Il ministro della Salute, Rakan Nassereddine, ha dichiarato che «203 martiri e oltre 1.000 feriti» sono stati registrati a seguito dei raid aerei israeliani di ieri, mentre la Protezione civile ha riferito di «254 morti e 1.165 feriti». Un portavoce della Protezione civile ha spiegato che «molti feriti vengono soccorsi sul posto e non vengono trasferiti negli ospedali, il che può influenzare i dati del ministero della Salute». Dunque nonostante una certa discrepanza o imprecisione è stato un fatto “rilevante”, che però il Presidente degli Stati Uniti ha classificato come il prodotto di “scaramucce”. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Dopo la strage israeliana in Libano, in violazione della tregua con l’Iran, l’unico in Europa che ha alzato la voce e ha condannato in modo chiaro e netto il criminale di guerra Benjamin Netanyahu è stato - avevate dei dubbi - il premier spagnolo Pedro Sánch - facebook.com facebook

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