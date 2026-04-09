Il lavoro prende forma | al Festival dell’EcoNOImia incontri tra studenti e grandi imprese
Dal 13 al 17 aprile si terrà a Cortona la quarta edizione del Festival dell’EcoNOImia, un evento che prevede incontri tra studenti e rappresentanti di grandi imprese. Durante la manifestazione si svolgeranno testimonianze e sessioni di orientamento su settori come il turismo, l’impresa e l’intelligenza artificiale. L’iniziativa mira a favorire il confronto tra le giovani generazioni e il mondo del lavoro.
Dal 13 al 17 aprile Cortona ospiterà la quarta edizione del Festival dell’EcoNOImia, un’iniziativa dedicata all’incontro tra studenti e mondo del lavoro, con testimonianze e momenti di orientamento sui principali ambiti dell’economia contemporanea, dal turismo all’impresa fino all’intelligenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Il lavoro prende forma: al Festival dell’EcoNOImia incontri tra studenti e grandi imprese– Cortona si prepara ad accogliere la quarta edizione del Festival dell’EcoNOImia , un appuntamento ormai consolidato che, dal 13 al 17 aprile, metterà in dialogo diretto studenti e mondo del lavoro. letruria.it
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