Il lavoro prende forma | al Festival dell’EcoNOImia incontri tra studenti e grandi imprese

Dal 13 al 17 aprile si terrà a Cortona la quarta edizione del Festival dell’EcoNOImia, un evento che prevede incontri tra studenti e rappresentanti di grandi imprese. Durante la manifestazione si svolgeranno testimonianze e sessioni di orientamento su settori come il turismo, l’impresa e l’intelligenza artificiale. L’iniziativa mira a favorire il confronto tra le giovani generazioni e il mondo del lavoro.