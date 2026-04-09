Il lato valle di viale San Martino in macerie lavori in corso per la nuova isola pedonale

Sul lato valle di viale San Martino, l'area si presenta attualmente in condizioni di cantiere, con lavori di pavimentazione in corso per la realizzazione di una nuova isola pedonale. La zona si trova in uno stato di transizione dopo il completamento del lato mare avvenuto a dicembre, e il traffico pedonale e veicolare è stato limitato mentre si svolgono le operazioni di sistemazione. La strada appare in parte sgombra, ma ancora interessata dai lavori in corso.

Transitare sul viale San Martino lato valle è come camminare in un paese in conflitto. Per fortuna non piovono bombe dal cielo ma sono in corso i lavori di pavimentazione dell'isola pedonale dopo il completamento a dicembre del lato mare. Garantito il passaggio centrale all'interno della linea. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Pista pedonale di viale Pennacchi, via ai lavori per il completamentoQuattro mesi di lavori, per concludere il secondo lotto della pista pedonale di viale Pennacchi (ex via del Lido, nel tratto da via Nascosa fino a... I lavori alla piazza di Mondello, s'allarga l'area del cantiere: chiuso il corridoio pedonale lato Antico ChioscoLo ha disposto l'ufficio Traffico del Comune, che con un'altra ordinanza ha prorogato la chiusura al transito di via Inserra, dove sono in corso i... Argomenti più discussi: Buche a Messina, ecco quali strade verranno riqualificate con il finanziamento della Regione; APT SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) * SINFONIA DELLA SOLIDARIETÀ: MUSICA E IMPEGNO SOCIALE CON IL CONCERTO DELL’ORCHESTRA DELLA SPERANZA, PRIMIERO (11/4 - 20.45). Festa di San MartinoL'importante tradizione di San Martino, celebrata anche in una famosa poesia di Giosuè Carducci, vuole essere ricordata e portata avanti dalla Cantina Val San Martino di Pontida insieme alla Pro Loco ... ecodibergamo.it A Pontida festa di San Martino in CantinaPontida. A San Martino ogni mosto diventa vino recita il proverbio. L’11 novembre si celebra San Martino di Tours. La leggenda narra che, in un giorno d’autunno, Martino vide per strada un vecchio ... bergamonews.it A Pisa sta per iniziare un percorso importante per il futuro del quartiere. Un percorso partecipativo per immaginare insieme il futuro di Borgo San Martino. Un’occasione per ascoltare il quartiere, raccogliere storie, vissuti e punti di vista di chi lo vive ogni giorno. - facebook.com facebook Nuovo radiofarmaco prodotto al S. Martino di Genova x.com