Il lamento degli orfani del caos

Nella notte di martedì, la sinistra ha manifestato delusione in seguito a un tentativo di creare tensione parlamentare legato alle parole di un leader politico durante un intervento in parlamento sulla crisi nel Golfo. La strategia prevedeva di sfruttare le dichiarazioni di questa figura pubblica per alimentare discussioni interne, ma l’epilogo ha visto una reazione diversa rispetto alle aspettative. La situazione ha coinvolto diversi esponenti politici e ha avuto ripercussioni sulla discussione in aula.

Nel cuore della notte di martedì è arrivata la delusione per la sinistra che puntava sul “Trump guerrafondaio” per montare la gazzarra parlamentare ad uso interno nel giorno (oggi) dell’intervento di Giorgia Meloni alle Camere sulla crisi nel Golfo. I progressisti, quelli che la sanno lunga e la capiscono cortissima, pensavano che Trump avrebbe raso al suolo l'Iran, bombardato a tappeto la Grande Persia che non riescono a individuare sulla mappa, erano già pronti alla manifestazione di massa contro il “genocidio” americano dei poveri iraniani, dopo non essersi accorti di quello degli ayatollah contro i manifestanti per la libertà che le classi in carrozza dell’Occidente disprezzano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il lamento degli orfani del caos Femminicidi, il dramma degli orfani: "Invisibili e con traumi indelebili". Il paradosso dei fondi sottoutilizzatidi Jessica Muller Castagliuolo MILANO "Insieme alla mamma muore il concetto di famiglia come luogo sicuro e un pezzetto della loro identità: sono... San Girolamo Emiliani: Patrono degli Orfani Celebrato l'8 FebbraioLa Vita di San Girolamo Emiliani San Girolamo Emiliani nacque in una famiglia nobile veneziana. ECOS DEL ORFANATO 2 | PELÍCULAS DE AMOR Argomenti più discussi: Il lamento degli orfani del caos | Libero Quotidiano.it; Iran, lancio di uova sull'ambasciata a Roma | Libero Quotidiano.it. Grottaferrata, firmato il Protocollo d’intesa dedicato alla tutela degli orfani di femminicidioÈ stato firmato lo scorso 24 giugno, nella Casa Comunale di Grottaferrata, un protocollo d'intesa tra l’Amministrazione e l'Associazione il Giardino Segreto che riguarda il Progetto Airone, dedicato ... ansa.it Femminicidi, il dramma degli orfani: Invisibili e con traumi indelebili. Il paradosso dei fondi sottoutilizzatidi Jessica Muller CastagliuoloMILANOInsieme alla mamma muore il concetto di famiglia come luogo sicuro e un pezzetto della loro identità: sono anche figli dell’assassino, che li ha privati del loro ... ilgiorno.it #Nesti: «Mi lamento che si debba aspettare giugno: con oltre 20 gravi problemi nel calcio, bisognerebbe lavorare subito. Rotture con nomi come Maldini o Baggio Il sistema che ha eletto Gravina all'unanimità difficilmente sceglierà una linea diversa da qu x.com Azzurra Tv Web - redazione giornalistica. . Leonforte: u lamintu da nona ura (il lamento della IX ora) - facebook.com facebook