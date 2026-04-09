Il governo vuole introdurre l'Ausiliario di polizia e carabinieri | chi è e cosa può fare

Il governo ha annunciato in Parlamento l'intenzione di creare un nuovo corpo di volontari, denominato Ausiliari di polizia e carabinieri. Questo gruppo si occuperà di assistere le forze dell’ordine nelle operazioni di sicurezza e controllo sul territorio. La proposta prevede che i volontari abbiano compiti di supporto, senza poteri di polizia, e siano integrati nelle attività di tutela pubblica. La discussione sulla proposta prosegue in sede parlamentare.

Nell'informativa in Parlamento Meloni ha annunciato l'introduzione degli Ausiliari di polizia e carabinieri, un corpo di volontari che si occuperanno di dare supporto alle forze dell'ordine nelle attività di sicurezza e controllo sul territorio. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Decreto Sicurezza, cos’è il fermo preventivo per i manifestanti che il governo vuole introdurreIl governo sta studiando la possibilità di introdurre nel decreto Sicurezza un fermo preventivo di 12 ore per i manifestanti sospetti. Leggi anche: Il documento che spiega cosa vuole fare il governo Meloni per difendere l’Artico dopo il caso Groenlandia Si parla di: Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 4 aprile 2026: numeri vincenti e quote. Vinti due '7'. Il governo vuole introdurre l’Ausiliario di polizia e carabinieri: chi è e cosa può fareNell'informativa in Parlamento Meloni ha annunciato l'introduzione degli Ausiliari di polizia e carabinieri, un corpo di volontari che si occuperanno di ... fanpage.it Decreto Sicurezza, cos’è il fermo preventivo per i manifestanti che il governo vuole introdurreIl governo sta studiando la possibilità di introdurre nel decreto Sicurezza un fermo preventivo di 12 ore per i manifestanti sospetti. Sulla misura però ci sono dubbi di costituzionalità. La stretta ... fanpage.it