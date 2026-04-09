Il governo britannico ha rifiutato il visto per un artista statunitense, portando alla cancellazione del Wireless Festival 2026, programmato a Finsbury Park dal 10 al 12 luglio. L’evento avrebbe attirato circa 50mila persone ogni giorno, ma gli organizzatori hanno comunicato che l’intera manifestazione non si terrà più. La decisione del governo ha determinato la revoca dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento del festival.

Il Wireless Festival 2026 non si farà. Gli organizzatori hanno annunciato la cancellazione totale dell’evento che avrebbe dovuto animare Finsbury Park, nel nord di Londra, dal 10 al 12 luglio, con un’affluenza prevista di circa 50mila persone al giorno. La ragione è tanto chiara quanto controversa: il governo britannico ha negato il visto d’ingresso a Kanye West, l’headliner principale della manifestazione, a causa delle sue ripetute dichiarazioni antisemite. La decisione è arrivata dopo settimane di crescente pressione politica e sociale. Il primo ministro Keir Starmer aveva definito la possibile partecipazione del rapper “ profondamente preoccupante “, mentre esponenti del Partito Conservatore avevano esplicitamente chiesto di bloccare l’artista alle frontiere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il governo britannico nega il visto a Kanye West, annullato il festival con 50mila persone: il motivo del no di Londra

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