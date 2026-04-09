Sabato sera, durante la partita contro la Juventus, Sead Kolasinac raggiungerà le cento presenze ufficiali con la maglia dell’Atalanta. L’esterno difensivo, arrivato nel club alcuni anni fa, ha giocato numerose partite in campionato e in coppa. Nei prossimi mesi il calciatore deciderà il suo futuro professionale, ma per ora si prepara a festeggiare questo importante traguardo personale.

Bergamo, 9 aprile 2026 – Sabato sera contro la Juventus saranno cento presenze ufficiali per Sead Kolasinac in maglia Atalanta. Una cifra tonda significativa per il 33enne difensore nato a Karlsruhe, in Germania, ma da famiglia bosniaca: cento presenze raggiunte in sole tre stagioni a Bergamo. E nonostante il grave infortunio: la rottura del legamento crociato, subito esattamente un anno fa, era il 13 aprile, nel match casalingo contro il Bologna, in uno scontro fortuito di gioco con il rossoblu Orsolini. La gioia Mondiale. Momento particolare, e felice, per il gladiatore nerazzurro: la settimana scorsa con la sua Bosnia ha conquistato la qualificazione ai Mondiali americani, dove andrà per la seconda volta in carriera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “gladiatore” Kolasinac fa cento presenze con l’Atalanta: nei prossimi mesi deciderà il suo futuro

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