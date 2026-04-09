La partenza del Giro d’Italia si avvicina e la città si prepara ad accogliere la corsa ciclistica. Le strade si stanno colorando di rosa grazie alle decorazioni e all’allestimento delle aree dedicate. Da diversi giorni, gli eventi e le installazioni preparano il territorio all’arrivo della competizione, che attraverserà diverse zone prima di raggiungere la meta finale. La città si mostra pronta per l’evento sportivo di livello internazionale.

La tappa del Giro d’Italia è sempre più vicina, e la città si fa sempre più "rosa". Dall’altra sera portano il colore della kermesse su due ruote, che partirà da Cassano il 27 maggio, due strutture simbolo della città: il " Rudùn ", il grande mulino ad acqua icona e orgoglio della frazione di Groppello; e il Teatro Teca, che esibisce in facciata il logo in rosa di " Cassano città di tappa ". L’overture delle installazioni a tema era stata data, sull’alzabandiera di piazza Garibaldi, dalla posa di una enorme bicicletta illuminata a led, ovviamente rosa. Non solo operazioni estetiche: "La città si veste dei colori della grande corsa - così il sindaco Fabio Colombo - accendendo simbolicamente l’entusiasmo e il senso di comunità che ci accompagneranno sino al 27 maggio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Giro d’Italia sempre più vicino “Rudùn” e teatro si tingono di rosa

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