Al Lago di Braies, turisti sono finiti nell’acqua gelida dopo che il ghiaccio si è rotto improvvisamente. Nonostante il clima mite e un sole apparente, il ghiaccio si è incrinato e ha ceduto sotto i loro piedi. La scena è stata ripresa in un video che mostra il momento esatto in cui il ghiaccio si è spaccato, lasciando alcuni visitatori in balia dell’acqua fredda.

Non è inverno, anche se sembra. E proprio per questo è più pericoloso. Al Lago di Braies, sotto un sole che inganna, il ghiaccio regge finché non decide di non farlo più. Poi cede. Succede tutto in pochi istanti, davanti agli occhi di chi stava semplicemente passando la giornata all’aperto. Due ragazzi avanzano sulla superficie ghiacciata, che appare ancora compatta. Poi il rumore secco, la crepa, e l’acqua che si apre sotto i piedi. Spariscono dentro, senza il tempo di reagire. Il video, ripreso da una turista e diventato virale, restituisce il senso di smarrimento di quei secondi. Un adulto prova ad avvicinarsi per aiutarli, ma finisce a sua volta in acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il ghiaccio ha ceduto sotto i nostri piedi”: paura al lago per i turisti che finiscono nell’acqua gelida – IL VIDEO

Il ghiaccio cede sul Lago di Braies e in 5 finiscono nell'acqua gelida, soccorsi in azione: tutti salviNel giorno di Pasqua, cinque persone sono cadute nelle acque gelide del Lago di Braies, dopo che lo strato di ghiaccio che ricopriva il bacino ha...

Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori.

Mi sono immerso in un lago ghiacciato oltre il Circolo Polare Artico

Temi più discussi: Lago di Braies, si rompe il ghiaccio: turisti nell'acqua gelida per salvare due minori. Stanno bene; Ghiaccio cede sul lago di Braies, cinque persone in acqua; Braies, cede il ghiaccio e in 5 sprofondano nel lago; Lago di Braies, cede il ghiaccio e in 5 finiscono in acqua. I soccorritori ai turisti: Non entrate.

Il video della tragedia sfiorata sul lago di Braies. Il ghiaccio cede i turisti finiscono in acquaDue ragazzini hanno rischiato la vita. I Vigili del Fuoco lanciano l’allarme e richiamano a rispettare gli avvertimenti ... tg.la7.it

Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio ... today.it

Braies, cede il ghiaccio: la caduta in acqua dei turisti e il salvataggio. Video. - facebook.com facebook

#Garlasco L'esigenza mediatica di fare 10 programmi al giorno su un'indagine ancora non conclusa ripropone lo stesso modus operandi che ha portato ad immedesimare Stasi con il biondino dagli occhi di ghiaccio e dunque l'assassino perfetto. Ora ci sono i x.com