“Io, Due Facce” è fatto con l'intelligenza artificiale e sta avendo relativo successo soprattutto tra i sostenitori del primo ministro Orbán Il primo ministro Viktor Orbán governa da anni l’Ungheria con metodi autoritari: controlla tra le altre cose diversi media statali e nel tempo ha nominato suoi alleati in posizioni di rilievo nelle istituzioni pubbliche. Dopo sedici anni, però, il suo governo potrebbe finire. Domenica si vota per rinnovare il parlamento e i sondaggi danno avanti il leader dell’opposizione, Péter Magyar. Orbán sta cercando in tutti i modi di recuperare i consensi e sta facendo una campagna elettorale aggressiva con cui ha accusato Magyar di essere un politico bugiardo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il fumetto di propaganda per attaccare l’opposizione ungherese

Mirko Colak: il fumetto in movimento – ospite al Lanciano nel Fumetto 2026Nel fumetto contemporaneo, sempre più globale e veloce, ci sono autori che non cercano di uniformarsi, ma di lasciare un’impronta.

Leggi anche: Parlamento, opposizione e propaganda: così si indebolisce la democrazia

Argomenti più discussi: The Boys torna in fumetteria: Panini Comics lancia la nuova edizione pocket della saga; Behind Daredevil: Born Again 2x02/03: Shoot the moon/The scales & the sword; Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 3 aprile 2026 - TPI.

Il fumetto più costoso di sempre venduto all’astaGiovedì una copia del primo numero di Superman, che uscì a giugno del 1939, è diventata il più costoso fumetto di sempre venduto a un’asta. L’aveva organizzata la casa d’aste texana Heritage, che ha ... ilpost.it

Torno a parlare di Sixtine Dano e del suo fumetto, Sibylline. Quando l'ho segnalato qualche giorno fa, ho dimenticato di dire due cose estremamente importanti. La prima: Sibylline è il primo fumetto di Dano ed è un esordio incredibile, eccezionale sotto tutti i p - facebook.com facebook