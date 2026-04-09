Il direttore del Parco di Monza Bartolomeo Corsini eletto in Icom Lombardia

Bartolomeo Corsini, attuale direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, ha recentemente ricevuto una nomina in Icom Lombardia. Questa nomina rappresenta un nuovo incarico di rilievo per Corsini in ambito culturale e gestionale. La nomina è stata ufficializzata nelle scorse settimane e conferma la sua presenza in ruoli di rappresentanza nel settore. La sua attività riguarderà probabilmente anche la promozione e la tutela del patrimonio culturale.

Nuovo incarico di rilievo per Bartolomeo Corsini, direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Corsini infatti è stato eletto per il triennio 2026–2028 nel consiglio del coordinamento della più autorevole organizzazione internazionale che riunisce musei e professionisti museali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Duna di Porto Corsini, Lazzari (Ev): "Evitato passaggio della nuova passerella del Parco Marittimo"Il portavoce Europa Verde – Verdi Ravenna: "La duna di porto Corsini rappresenta uno degli ultimi areali dove la natura da sola riesce a combattere e... Temi più discussi: Allerta meteo per vento forte martedì 31 marzo; Ancora vento forte: martedì il parco di Monza rimane chiuso, anche viale Cavriga; Allerta vento a Monza, raffiche fino a 80 chilometri orari: chiusi Parco, giardini, cimiteri e viale; Domus Morandi, nasce l'hospice pediatrico: la Casa dei sogni per cure palliative nel cuore verde di Monza. L’Eremita è tornato: Liesl, rarissimo ibis ha scelto il Parco di MonzaDopo una veloce ricerca, il direttore ha scoperto un’applicazione che traccia gli spostamenti degli animali dotati di trasmettitori radio a scopo scientifico. L’app gli ha spiegato che aveva di fronte ... ilgiorno.it Parco: lotta alla processionaria, nemica di piante e animaliIl Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è intervenuto contro la diffusione della processionaria. In particolare è stato ... msn.com