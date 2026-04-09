Il direttore del Parco di Monza Bartolomeo Corsini eletto in Icom Lombardia

Bartolomeo Corsini, attuale direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, è stato recentemente eletto in una posizione di rilievo all’interno di Icom Lombardia. La sua nomina rappresenta un passo importante per il settore, considerando il ruolo di rilievo che ricopre nel panorama della gestione dei parchi e delle istituzioni culturali. La sua esperienza si aggiunge alle competenze già maturate nel campo.

Nuovo incarico di rilievo per Bartolomeo Corsini, direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Corsini infatti è stato eletto per il triennio 2026–2028 nel consiglio del coordinamento della più autorevole organizzazione internazionale che riunisce musei e professionisti museali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Corri nel cuore verde della Lombardia! Il Parco di Monza ti aspetta con quattro “Percorsi Reali” dedicati ai runners, tra viali alberati e scorci mozzafiato. Qui ogni corsa è un’esperienza tra storia e bellezza: Villa Reale, ponti antichi, sentieri ombreggiati. Il post - facebook.com facebook