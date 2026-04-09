Un uomo di 37 anni di origine pakistana è stato denunciato dai carabinieri dopo un blitz nella sua abitazione. Durante l’operazione sono stati trovati circa mezzo chilo di oro che, secondo le indagini, potrebbe essere stato sottratto dalla ditta orafa dove lavorava. La polizia ha avviato accertamenti per verificare la provenienza del metallo prezioso e approfondire i sospetti di furto.

Uomo, 37 anni, di origine pakistana. I carabinieri lo hanno denunciato perché sospettato di una serie di furti nella ditta orafa in cui lavorava. Secondo il proprietario, sono diversi anni che spariscono monili in oro dalla sua azienda di Alberoro, nel comune di Monte San Savino. Il distretto orafo aretino è sotto continuo attacco. Negli ultimi anni le aziende vengono prese di mira da bande organizzate, che non si fanno problemi ad utilizzare qualsiasi mezzo per portare a casa il bottino. La zona di Alberoro risulta essere ad alta densità di furti. I ladri ci hanno abituati a scene da film, con mezzi pesanti usati come arieti e strade bloccate con chiodi e tronchi d’albero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dipendente infedele. Blitz in casa dei carabinieri: mezzo chilo d’oro rubato

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