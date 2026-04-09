Il decreto bollette è legge ecco cosa garantirà agli italiani

Il decreto bollette è diventato legge, portando con sé misure di supporto per le famiglie italiane. La normativa mira a ridurre gli effetti dell’aumento dei costi energetici, offrendo ai cittadini una serie di interventi concreti. La legge è stata approvata di recente e si applicherà a partire da questo mese, con l’obiettivo di alleviare le difficoltà causate dal caro energia.

Strategia di sollievo immediato a sostegno degli italiani contro il caro energia. Il “decreto bollette” è ufficialmente legge. Il via libera definitivo è arrivato dal Senato della Repubblica, completando l’iter parlamentare del provvedimento. A commentare l’approvazione è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sui social ha definito il decreto “concreto e coraggioso”, sottolineando come le misure introdotte siano pensate per garantire benefici immediati e strutturali. Nel suo intervento pubblico, Meloni ha evidenziato come l’intervento economico rappresenti un passo concreto per “aiutare i cittadini e difendere chi lavora e produce”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Il decreto bollette è legge. Bonus da 115 euro, più trasparenza, stop al telemarketing: ecco cosa prevedeVia libera del Senato alla fiducia sul cosiddetto “decreto Bollette”, il pacchetto di misure urgenti messe in campo per mitigare l’aumento dei costi...

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Meloni: Il decreto bollette è legge. Risparmi diretti per le famiglie. A chi spetta il bonus da 115 euro (e le altre novità)Tra le misure introdotte c'è anche lo stop al telemarketing nel settore energetico. Non mancano però le critiche: il Codacons definisce il decreto già preistoria ... today.it

Via libera dell'Aula del Senato, con la fiducia, al decreto bollette. Il testo, in seconda lettura a Palazzo Madama, è legge. I sì sono stati 102, i no 64 e gli astenuti sono stati 2. ANSA/ANGELO CARCONI - facebook.com facebook

DECRETO BOLLETTE Il decreto bollette approvato prevede aiuti a famiglie e imprese con bonus più alti, riduzione dei costi e misure per abbassare il prezzo dell’energia @GiorgiaMeloni #governoMeloni #decretobollette x.com