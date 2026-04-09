Il crollo delle temperature? Ecco quando

Fino a sabato, l'alta pressione continuerà a dominare il cielo, portando temperature superiori alla norma per il periodo. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da stabilità e assenza di precipitazioni significative. Le temperature elevate saranno una costante nelle prossime giornate, mantenendo il clima caldo e soleggiato. Questa situazione meteorologica si protrarrà senza variazioni importanti nel breve termine.

Roma, 9 aprile 2026 - L'alta pressione sarà ancora la grande protagonista fino a sabato, con caldo anomalo per il periodo. Ma il cielo non sarà limpido, a causa della risalita di sabbia sahariana da sud. Questa polvere del deserto in sospensione, specialmente sui cieli del Centro-Sud, sarà il preludio a un peggioramento atteso per domenica sera tra Sardegna, Liguria e Piemonte che lunedì dovrebbe aprire, con le prime ma deboli piogge, una fase di maltempo. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che precisa come già da domenica si avvertirà un parziale cambiamento sulla fascia orientale, dalle Dolomiti fino al Molise, dove farà capolino una maggiore nuvolosità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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