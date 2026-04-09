Il conto che la Sicilia non riesce a pagare | energia povertà e divari nel cuore della crisi italiana

La Sicilia sta affrontando una crisi economica caratterizzata da problemi energetici, aumento della povertà e disuguaglianze sociali. La regione si trova in difficoltà nel far fronte ai costi energetici cresciuti negli ultimi mesi, mentre le disparità tra Nord e Sud continuano a evidenziarsi. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di vulnerabilità dell’Italia, che dipende sempre più dall’estero per l’approvvigionamento di energia e ha ridotto le tutele sociali.

Mentre il mondo si interroga sulle conseguenze di una guerra che ha trasformato lo Stretto di Hormuz in una leva finanziaria globale, l'Italia scopre con ritardo ciò che gli economisti sapevano da tempo: dipendere dall'estero per l'energia e aver smantellato la rete di protezione sociale equivale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Mosca e Teheran: come la crisi iraniana riscrive energia, sanzioni e potere nel cuore dell’EurasiaLa relazione tra Russia e Iran viene spesso descritta come un asse ideologico anti-occidentale.

Erice saluta Zichichi: il fisico che fondò un polo scientifico internazionale nel cuore della Sicilia.Erice, pittoresco borgo medievale in provincia di Trapani, piange la scomparsa di Antonino Zichichi, fisico teorico di fama internazionale, avvenuta...

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Priolo, è conto alla rovescia Megara, un derby salvezzaIl Priolo vive uno dei momenti più entusiasmanti della propria stagione. La qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ha riacceso l’entusiasmo della piazza e rilanciato le ambizioni di una ... goalsicilia.it

L’Italia sott’acqua e il conto salato: tra siccità estrema e nubifragi bruciati 19 miliardi in 10 anniIl nuovo rapporto di Greenpeace svela il vero prezzo di frane e alluvioni. Lo Stato rimborsa solo il 17% dei danni: il resto ricade su famiglie e imprese lasciate sole. Il drammatico caso della Sicili ... lasicilia.it

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