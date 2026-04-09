Il Comune ha 20 nuovi dipendenti tra cui sei vigili

Il Comune di Pordenone ha assunto 20 nuovi dipendenti, tra cui sei vigili urbani, dopo le recenti procedure concorsuali. Il sindaco ha incontrato i nuovi assunti, rivolgendo loro un saluto di benvenuto e sottolineando l’importanza del servizio pubblico e della responsabilità nei confronti della comunità. L’operazione si inserisce nell’obiettivo dell’amministrazione di rafforzare i servizi offerti ai cittadini.

Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha incontrato i nuovi dipendenti assunti dal Comune al termine delle recenti procedure concorsuali, rivolgendo loro un saluto di benvenuto e un messaggio incentrato sul valore del servizio pubblico, sul senso di responsabilità verso la comunità e sulla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it GeForce NOW: 20 giochi nuovi ad aprile, tra cui PRAGMATALa piattaforma di streaming NVIDIA GeForce NOW ha annunciato un aggiornamento significativo per il mese di aprile 2026, con l’arrivo di almeno 20... Integrazioni orarie e progressioni, 83 dipendenti del Comune firmano i nuovi contrattiSaranno firmati domani i nuovi contratti di lavoro per 83 dipendenti del Comune di Sciacca. Multi SubHe came for fish. He got a criminal empire. Best career change. Argomenti più discussi: Comune, assunti altri 20 funzionari: Stiamo lavorando per rendere l’amministrazione più efficiente; Viale D'Annunzio si presenta a Pasqua con un percorso pedonale rinnovato con nuovi marciapiedi, alberi e illuminazione a led; Ecco cosa pensano gli udinesi della mobilità cittadina; Milano Design Week. Il Comune presenta i numeri e i temi principali del palinsesto ufficiale dell'edizione 2026. Il Comune ha trovato nuovi scrutatori per coprire le 83 sezioniDopo gli appelli lanciati nei giorni scorsi, anche attraverso il nostro giornale, il Comune di Pavia sta lentamente recuperando il numero di scrutatori necessario al funzionamento della macchina ... laprovinciapavese.gelocal.it Barletta, il Comune nega la benemerenza (proposta dal Pd) all'attivista delle case popolari x.com L'annuncio arriva dal Comune di Rovereto: in tutto il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto cerca dieci giovani allievi e allieve. È necessario avere tra i 13 e i 17 anni, idoneità fisica ed essere residenti nei Comuni appartenenti al Distretto della Vallaga - facebook.com facebook