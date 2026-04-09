Il Comune conquista il certificato di prevenzione incendi per due impianti sportivi

Il Comune ha ottenuto il certificato di prevenzione incendi per due impianti sportivi, dopo aver completato i lavori di messa in sicurezza. Questi interventi riguardano la palestra “Giorgio Paolo Gardin” a Noventana e l’area adiacente di via Viotti, concludendo così le operazioni di adeguamento richieste dalle normative antincendio. La certificazione permette ora all’impianto di essere regolarmente utilizzato per attività sportive e pubbliche.

Si sono da poco conclusi i lavori di messa in sicurezza della palestra “Giorgio Paolo Gardin” a Noventana e dell’adiacente arcostruttura di via Viotti. L’investimento di circa 90mila euro di risorse comunali ha consentito di ottenere il certificato di prevenzione incendi per entrambi gli impianti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Impianti sportivi e convenzioni. Il Comune tende la mano alle societàI gestori degli impianti sportivi comunali di Osimo stanno firmando il rinnovo delle convenzioni in scadenza.

Due stadi e due palazzetti? Quale sarà il futuro degli impianti sportivi a NapoliIn una città capitale europea dello sport nel 2026 e sempre più abituata a ospitare grandi eventi sportivi e non, il bisogno di impianti di livello...

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L'annuncio arriva dal Comune di Rovereto: in tutto il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto cerca dieci giovani allievi e allieve. È necessario avere tra i 13 e i 17 anni, idoneità fisica ed essere residenti nei Comuni appartenenti al Distretto della Vallaga - facebook.com facebook

L'inverno demografico cancella 100 classi. I progetti del Comune di Torino per quattro istituti chiusi a settembre: la nuova vita delle ex scuole grazie a enti del terzo settore per iniziative no profit a favore di minori, anziani, famiglie e disabili. x.com