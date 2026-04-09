Il commento Seguire la via dell’ambizione Non solo stasera

Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento ambizioso, usando l’espressione

GIanmarco Marchini Con quel "fifty-fifty", Vincenzo Italiano ha indicato al Bologna la via per affrontare i marziani dell’ Aston Villa: è la via dell’ambizione. Forse l’unica strada, quando affronti qualcosa più grande di te e non ci sono scorciatoie a salvarti. No, perché notti come quelle di stasera ti mettono davanti a te stesso e da lì devi passare per forza: ti portano a misurarti con i tuoi sogni o, meglio ancora, con le tue volontà. Perché a sognare son buoni a tutti: a volerle davvero, le cose, invece è molto più impegnativo. Il Bologna stasera capirà a che punto è arrivato nella sua scalata verso l’alto, iniziata con la Champions, proseguita con la Coppa Italia vinta, fino all’approdo tra le prime otto in Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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