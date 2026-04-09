Il chatbot che sa solo ciò che conta | è iniziata l’era degli assistenti virtuali su misura
Un nuovo tipo di assistente virtuale sta entrando nel panorama digitale, capace di rispondere soltanto alle domande che riguardano ciò che interessa all’utente. La sua funzione principale è aiutare a trovare informazioni specifiche senza dover navigare tra pagine, documenti o chiamate telefoniche. Questo approccio mira a semplificare l’accesso ai dati, riducendo il tempo speso in ricerche inutili o lunghe attese.
Avete mai passato venti minuti a rimbalzare tra siti web, PDF istituzionali e numeri di telefono che non rispondono, solo per scoprire l’orario di apertura di un ufficio municipale? Oppure vi siete ritrovati a scorrere pagine e pagine di FAQ aziendali senza trovare risposta alla vostra domanda specifica? È un’esperienza frustrante, comune, e oggi sempre più evitabile. La soluzione sta prendendo la forma di assistenti conversazionali di nuova generazione: software capaci di dialogare in modo naturale, comprendere domande complesse e fornire risposte pertinenti in pochi istanti. Un esempio è Julia, l’assistente digitale del Comune di Roma, che orienta residenti e turisti su monumenti, previsioni atmosferiche, locali, strutture ricettive e persino ricette della tradizione gastronomica capitolina. 🔗 Leggi su Panorama.it
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Chiedere consigli medici a ChatGPT è sempre più comune. L’AI e i chatbot possono essere strumenti molto utili per leggere e comprendere meglio i referti, ma non possono fornire diagnosi certe e verificate, sostituendosi ai medici. Come tutti i tools, è neces x.com