Un nuovo tipo di assistente virtuale sta entrando nel panorama digitale, capace di rispondere soltanto alle domande che riguardano ciò che interessa all’utente. La sua funzione principale è aiutare a trovare informazioni specifiche senza dover navigare tra pagine, documenti o chiamate telefoniche. Questo approccio mira a semplificare l’accesso ai dati, riducendo il tempo speso in ricerche inutili o lunghe attese.

Avete mai passato venti minuti a rimbalzare tra siti web, PDF istituzionali e numeri di telefono che non rispondono, solo per scoprire l’orario di apertura di un ufficio municipale? Oppure vi siete ritrovati a scorrere pagine e pagine di FAQ aziendali senza trovare risposta alla vostra domanda specifica? È un’esperienza frustrante, comune, e oggi sempre più evitabile. La soluzione sta prendendo la forma di assistenti conversazionali di nuova generazione: software capaci di dialogare in modo naturale, comprendere domande complesse e fornire risposte pertinenti in pochi istanti. Un esempio è Julia, l’assistente digitale del Comune di Roma, che orienta residenti e turisti su monumenti, previsioni atmosferiche, locali, strutture ricettive e persino ricette della tradizione gastronomica capitolina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il chatbot che sa solo ciò che conta: è iniziata l’era degli assistenti virtuali su misura

Il consiglio orientativo Bramati: “Il docente deve essere un fattore di realismo” che aiuta a distinguere “ciò che piace” da “ciò che si sa fare”. INTERVISTAScegliere la scuola superiore è un percorso lungo e articolato, che spesso impegna le famiglie e gli studenti per un arco temporale di almeno otto...

Leggi anche: Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inviterà il mondo a scoprire che l’Armonia non è solo ciò che si vede o si ascolta, ma ciò che unisce, ispira e costruisce il futuro.

Temi più discussi: Blog | Jonathan Bazzi: Racconto ai più giovani il gioco di diventare se stessi - Alley Oop; Se è vero soltanto ciò che appare; L'AI non è pronta, le aziende ancora meno; Epistemìa: nell’era di ChatGPT, l’informazione giornalistica ha ancora un ruolo?.

Il chatbot che sa solo ciò che conta: è iniziata l’era degli assistenti virtuali su misuraEcco perché i nuovi assistenti digitali dedicati sanno rispondere a quesiti precisi, e lo fanno meglio di qualsiasi chatbot generalista o motore di ricerca ... panorama.it

Grok Vision: il chatbot di xAI risponde a ciò che si inquadraGrazie alla nuova funzione Grok Vision, il chatbot Grok di xAI può rispondere a domande su ciò che vede attraverso la fotocamera dello smartphone. Grazie alla nuova funzione Grok Vision, il chatbot ... punto-informatico.it

I chatbot ti danno sempre ragione… e potrebbero renderti più arrogante Uno studio mostra che l’IA approva l’utente nell’80% dei casi, riducendo autocritica e capacità di chiedere scusa https://bit.ly/IA_servile - facebook.com facebook

Chiedere consigli medici a ChatGPT è sempre più comune. L’AI e i chatbot possono essere strumenti molto utili per leggere e comprendere meglio i referti, ma non possono fornire diagnosi certe e verificate, sostituendosi ai medici. Come tutti i tools, è neces x.com