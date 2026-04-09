Il centrodestra si prepara a prendere una decisione importante, con Pieri che attende un segnale deciso. A Roma si svolge l'ultima riunione prima di eventuali annunci ufficiali. Nel frattempo, un rappresentante del blocco politico ha eseguito delle prove digitali, simulando il passaggio di un aereo con un grande striscione che riporta il nome della città e alcuni slogan.

Claudiu Stanasel rompe la tensione del centrodestra facendo le prove (digitali) di un sorvolo sulla città di un aereo con striscione con nome e slogan (Prato, orgoglio, futuro). Strappa un sorriso ("Ma ci sto pensando davvero.") e interrompe, da un cellulare all’altro, la tensione che si continua a respirare tra i partiti del centrodestra. La riunione di martedì sera dei vertici locali della coalizione ha rilanciato di fatto, come raccontato ieri, la possibilità di un ritorno in campo di Rita Pieri dopo l’addio alla candidatura a sindaco annunciata a Pasqua. Ieri telefonate, contatti, messaggi. Niente di ufficiale, niente di formale. Chiara... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centrodestra chiude il cerchio. Pieri aspetta un segnale forte. Ultima parola, riunione a Roma

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Temi più discussi: Il centrodestra chiude il cerchio. Pieri aspetta un segnale forte. Ultima parola, riunione a Roma; Forza Italia mette fretta agli alleati: Rita Pieri è la migliore candidata a sindaco; Elezioni, a Prato cortocircuito Fdi-Fi: pesa ancora il caso Ruby; Il centrodestra sceglie. E ora Pieri può rientrare.

Il centrodestra sceglie. E ora Pieri può rientrareL’ultima curva della coalizione in ebollizione: ieri riunione verità . Cadono i veti, stop strategie. La Porta si tira fuori. Sangermano tramontato. lanazione.it

Pieri abbandona la sfida: Corto circuito politico. Ma ora battiamo il PdEro pronta ad accettare la candidatura a sindaco per senso di responsabilità in un momento cruciale della politica cittadina. Sferzata a Fratelli d’Italia: Teatrino con lotteria di nomi civici . msn.com

CRIB Centro Raccolta Italiana Biliardo "FISBB" - by Maurizio Pieri - N° 24 del 4 Aprile 2026 - facebook.com facebook

Le diagonali me le insegnava EZop ( lo zoppo) Pieri nel 1974 x.com