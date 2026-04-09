Il caso Salis ora esplode | spunta la casa in comune con il portaborse assunto

Si infittisce il caso che coinvolge la figura di Ilaria Salis, con nuove indiscrezioni sulla proprietà di un immobile condiviso con il suo assistente. La questione sta attirando l’attenzione delle autorità e dei media, mentre si attendono nuovi sviluppi su eventuali complicazioni legali o aggiornamenti riguardanti il rapporto tra le parti coinvolte. La situazione si fa più complessa, con dettagli che emergono sul patrimonio e sulle relazioni professionali.

Potrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare pregiudicato Ivan Bonnin, finito al centro delle polemiche dopo che sono stati trovati insieme in una stanza di hotel alle sette di mattina a Roma, durante un controllo di polizia nei giorni scorsi. Ilaria Salis si era affrettata a negare ogni coinvolgimento sentimentale con Bonnin per paura non solo di incappare in un'enorme questione di opportunità ma anche in una violazione del regolamento europeo, secondo cui "i deputati non possono chiedere l'assunzione o il ricorso ai servizi del proprio coniuge o partner stabile in un'unione di fatto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assunto Salis, il caso portaborse sul tavolo della Metsola. E studia da leader no globalIl caso di Ivan Bonnin, assistente parlamentare di Ilaria Salis, è sul tavolo della presidente Roberta Metsola. Il Giornale, Ilaria Salis e la «casa in comune» con Ivan BonninIlaria Salis ha fissato la sua residenza in una via di Milano insieme al suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. Temi più discussi: Il controllo di polizia su Ilaria Salis prima della manifestazione No Kings: dettagli e polemiche; Diverse cose non tornano sul controllo di polizia a Ilaria Salis; FdI all'attacco sull'assistente di Salis, interrogazione a Metsola; Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assunto. Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assuntoNuove ombre sull'incarico al Parlamento europeo del pregiudicato Bonnin. Il cambio della residenza dopo il nostro scoop. Violate le normative Ue ... ilgiornale.it «Blitz all'alba, chiesto del corteo e niente verbale» La polizia nella stanza d'hotel di Ilaria Salis a RomaA poche ore dal corteo No Kings a Roma scoppia il caso Ilaria Salis. L'eurodeputata Avs denuncia su X di essere stata sottoposta a un ... msn.com Francesco Giubilei. . Ilaria Salis era residente nello stesso indirizzo del suo assistente parlamentare Ivan Bonnin fino al 29 marzo e ha cambiato residenza il giorno dopo il controllo di polizia in cui era in una camera di hotel con Bonnin. Grave violazione del - facebook.com facebook Ilaria Salis era residente nello stesso indirizzo del suo assistente parlamentare Ivan Bonnin fino al 29 marzo e ha cambiato residenza il giorno dopo il controllo di polizia in cui era in una camera di hotel con Bonnin. Grave violazione del regolamento Ue, si d x.com