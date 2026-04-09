Il caro-gasolio scuote i bilanci Dalle scuole al taglio dell’erba | Provincia e comuni rincari del 20%

Il costo del gasolio continua a salire, con aumenti che hanno toccato circa il 20 per cento. Questa crescita ha riguardato diverse aree, tra cui le scuole e le operazioni di manutenzione come il taglio dell’erba. In provincia, i responsabili delle amministrazioni locali stanno affrontando maggiori spese per gestire i servizi quotidiani e le attività di gestione del territorio. Il tema è al centro di discussioni tra amministratori e operatori pubblici.

Ferrara, 9 aprile 2026 – Indossa una doppia fascia Daniele Garuti, presidente della Provincia, e sindaco di Poggio Renatico. Quella blu con i bordi dorati e il tricolore. E da quella doppia prospettiva guarda e calcola gli effetti del drammatico quadro della crisi internazionale, i riflessi della guerra in picchiata nel serbatoio dei mezzi che vengono usati per tagliare l’erba, sistemare le strade. Giù nella caldaie delle scuole e degli edifici pubblici chiamati a pagare bollette già pesanti. “Per il carburante, il gasolio la provincia fino a questo momento arriverà a pagare un 20% in più. In genere spendiamo all’anno 120mila euro per fare il pieno ad auto, trattorini, auto della polizia provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caro-gasolio scuote i bilanci. “Dalle scuole al taglio dell’erba: Provincia e comuni, rincari del 20%” Carburanti, sì del governo al decreto per frenare i rincari: accise ridotte per 20 giorni. Meloni: «Subito taglio di 25 cent al litro»Il decreto legge varato mercoledì in serata dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti... Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni: via libera del Governo al decreto. Meloni: «Subito taglio di 25 centesimi al litro»Il decreto legge varato mercoledì in serata dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti... Si parla di: Fake news scuote Taurisano: Ribaltato camion con galline. Il caro-gasolio scuote i bilanci. Dalle scuole al taglio dell’erba: Provincia e comuni, rincari del 20%Ferrara, Daniele Garuti: Dobbiamo curare 800 chilometri di strade, il salasso per il carburante sarà di 20mila euro. La bolletta d’acqua e gas per i nostri 50 immobili è di due milioni all’anno, cres ... ilrestodelcarlino.it Carburanti, Pasquetta salata: in Toscana il gasolio supera i 2,6 euro al litro. I prezzi provincia per provinciaNonostante il taglio delle accise i prezzi dei carburanti restano alti nella regione. I distributori dove è possibile risparmiare ... lanazione.it